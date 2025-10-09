Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

Un grave accidente de tránsito se registró, en la carretera que conecta a Santa Bárbara con El Vigía, específicamente a la altura del kilómetro 15.

​Un camión volteo cargado con granzón, sufrió un aparatoso vuelco, dejando su pesada carga esparcida a un lado de la vía, según reseñó el reportero gráfico, Freddy Alvarado.

​Agregó, que el conductor del vehículo quedó atrapado dentro de la cabina y fue auxiliado por un grupo de personas que llegaron rápidamente al sitio.

El vuelco fue notificado al cuerpo de Bomberos y demás organismos para su respectiva actuación policial

Noticia al Día