Lunes 13 de octubre de 2025
Al Dia

Confirman 14 fallecidos tras colapso en mina Hansa, estado Bolívar

Las labores de búsqueda continúan, mientras se espera el balance oficial por parte de los organismos de seguridad

Por Andrea Guerrero

Confirman 14 fallecidos tras colapso en mina Hansa, estado Bolívar
Foto: Agencia
Equipos de rescate y prevención se mantienen desplegados en el sector Caratal, municipio El Callao, tras el colapso de la mina Hansa ocurrido en horas de la madrugada. Según reportes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, el incidente se produjo luego de que tres pozos o cilindros quedaran bajo el agua, como consecuencia de las lluvias registradas en la zona.

Hasta el momento se han contabilizado 14 personas fallecidas: tres en el cilindro número 1, cinco en el cilindro 2 y seis en el cilindro 3. Las labores de búsqueda continúan, mientras se espera el balance oficial por parte de los organismos de seguridad.

La mina Hansa opera con estructuras verticales tipo cilindro, a diferencia de otras explotaciones a cielo abierto. Esta configuración limita el espacio interno y dificulta la salida en situaciones de emergencia, especialmente cuando hay ingreso de agua o sedimentos.

En el lugar trabajan unidades de achique, Bomberos de Guasipati, personal de emergencia de Minerven y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes iniciaron las maniobras desde el momento del evento.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la zona y reiteran que se ofrecerá información oficial una vez culminada la jornada de búsqueda.

Noticia al Día / Últimas Noticias

Ciencia

Arcoíris doble: Simboliza la esperanza buena suerte y prosperidad

Ver dos arcoíris uno sobre otro, fenómeno conocido como arcoíris doble, tiene explicaciones tanto científicas como espirituales, ya que se…
Sucesos

FANB desmantela campamento clandestino usado como astillero en el municipio Miranda

En el marco de la Operación Binacional Zona de Paz “Relámpago del Catatumbo”, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana…
Al Dia

Autoridades colombianas se pronuncian tras ataque a dos ciudadanos venezolanos en Bogotá

Ambos fueron trasladados a una clínica, donde se confirmó que presentaban heridas de bala, aunque se encuentran fuera de peligro
Al Dia

Doble arcoíris sorprende a los marabinos este lunes 13-Oct

El fenómeno, visible desde distintas zonas residenciales, se extendió sobre los edificios y árboles bajo un cielo nublado, dejando una estampa que muchos calificaron como “mágica”

