Confirman 14 fallecidos tras colapso en mina Hansa, estado Bolívar

Equipos de rescate y prevención se mantienen desplegados en el sector Caratal, municipio El Callao, tras el colapso de la mina Hansa ocurrido en horas de la madrugada. Según reportes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, el incidente se produjo luego de que tres pozos o cilindros quedaran bajo el agua, como consecuencia de las lluvias registradas en la zona.

Hasta el momento se han contabilizado 14 personas fallecidas: tres en el cilindro número 1, cinco en el cilindro 2 y seis en el cilindro 3. Las labores de búsqueda continúan, mientras se espera el balance oficial por parte de los organismos de seguridad.

La mina Hansa opera con estructuras verticales tipo cilindro, a diferencia de otras explotaciones a cielo abierto. Esta configuración limita el espacio interno y dificulta la salida en situaciones de emergencia, especialmente cuando hay ingreso de agua o sedimentos.

En el lugar trabajan unidades de achique, Bomberos de Guasipati, personal de emergencia de Minerven y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes iniciaron las maniobras desde el momento del evento.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la zona y reiteran que se ofrecerá información oficial una vez culminada la jornada de búsqueda.

Noticia al Día / Últimas Noticias