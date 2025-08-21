Jueves 21 de agosto de 2025
Al Dia

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

“Pido a las autoridades que investiguen, porque esto nunca había pasado. Tal vez fueron las ratas, pero mi niño no resistió. Creí que era un virus, pero luego más personas comenzaron a presentar dolor estomacal, diarrea y vómito”, expresó

Por Ernestina García

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco
La madre del menor, Noxelis Rey, confirmó este jueves 21 de agosto el fallecimiento de su hijo en el Hospital Noriega Trigo, ubicado en el municipio San Francisco.

Con el rostro marcado por el dolor de la pérdida, la joven madre —recién dada de alta del centro de salud— relató que desde 2018 ella y sus cuatro hijos han recibido alimentos en ese comedor comunitario, administrado por monjas, y que nunca antes se había presentado una situación similar. “Pido a las autoridades que investiguen, porque esto nunca había pasado. Tal vez fueron las ratas, pero mi niño no resistió. Creí que era un virus, pero luego más personas comenzaron a presentar dolor estomacal, diarrea y vómito”, expresó.

Una vocera de la comunidad, ubicada en la parroquia Marcial Hernández, explicó que el grupo afectado consumió alimentos el pasado martes, y desde entonces se desencadenaron los síntomas que llevaron a la hospitalización de al menos 23 personas, entre niños, adolescentes y adultos beneficiarios del comedor. Agregó que seis pacientes fueron remitidos al ambulatorio El Silencio y otros seis al Hospital General del Sur.

La vocera también manifestó que cuentan con el respaldo del gobernador Luis Caldera y de las autoridades sanitarias, por lo que se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas.

Temas:

Noticias Relacionadas

Nacionales

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

El jefe de Estado explicó que el proceso de alistamiento se llevará a cabo en cuarteles, unidades militares, plazas públicas, plazas Bolívar de todo el país
De Interés

Falleció juez Caprio, quien se hizo viral por empatía y humor al resolver infracciones menores

Caprio se desempeñó como juez del Tribunal Municipal de Providence desde 1985, su corte alcanzó reconocimiento mundial gracias al programa «Caught in Providence», nominado a un premio Emmy diurno en 2021, en el que resolvía infracciones menores con «empatía y humor», según su comunidad de seguidores
Política

Presidente Maduro incorpora la Milicia Bolivariana a los Cuadrantes de Paz

Desde el Observatorio Cajigal, en la ciudad de Caracas, el jefe de Estado estuvo acompañado por autoridades civiles y militares, voceros y voceras de la Comuna Fabricio Vive del sector, así como por el coronel Andrés Abreu, comandante del Área de Defensa Integral N.º 88
Zulia

Clezulia se une a la ofensiva diplomática de paz parlamentaria contra de agresiones imperiales

Ambas voceras, en representación del Bloque de la Patria, manifestaron su adhesión a la ofensiva diplomática por la paz y rechazaron las agresiones externas que, según señalaron, atentan contra la soberanía y estabilidad institucional de Venezuela

