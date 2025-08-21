Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

La madre del menor, Noxelis Rey, confirmó este jueves 21 de agosto el fallecimiento de su hijo en el Hospital Noriega Trigo, ubicado en el municipio San Francisco.

Con el rostro marcado por el dolor de la pérdida, la joven madre —recién dada de alta del centro de salud— relató que desde 2018 ella y sus cuatro hijos han recibido alimentos en ese comedor comunitario, administrado por monjas, y que nunca antes se había presentado una situación similar. “Pido a las autoridades que investiguen, porque esto nunca había pasado. Tal vez fueron las ratas, pero mi niño no resistió. Creí que era un virus, pero luego más personas comenzaron a presentar dolor estomacal, diarrea y vómito”, expresó.

Una vocera de la comunidad, ubicada en la parroquia Marcial Hernández, explicó que el grupo afectado consumió alimentos el pasado martes, y desde entonces se desencadenaron los síntomas que llevaron a la hospitalización de al menos 23 personas, entre niños, adolescentes y adultos beneficiarios del comedor. Agregó que seis pacientes fueron remitidos al ambulatorio El Silencio y otros seis al Hospital General del Sur.

La vocera también manifestó que cuentan con el respaldo del gobernador Luis Caldera y de las autoridades sanitarias, por lo que se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas.

Foto: Wilbert Marval

Noticia al Día