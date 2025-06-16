Confrontación entre funcionarios de Polichacao y PNB en Caracas

Una situación irregular entre funcionarios de Polichacao y efectivos de la PNB, ocurrió la tarde de este lunes 16 de junio, detrás de Parque Cristal, en Los Palos Grandes, Caracas.

Presuntamente, los funcionarios de Chacao intentaron detener a unos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana; sin embargo, se armó un peligroso enfrentamiento entre numerosos uniformados de ambos cuerpos que se apersonaron al lugar en automóviles y motocicletas.

La arremetida entre ambos cuerpos policiales quedó grabada y reseñada por el periodista Mario Villegas.

Todos estaban armados con revólveres y, en algunos casos, con escopetas. Hasta los momentos se desconoce lo que ocasionó la confrontación entre ambos cuerpos policiales. Se espera que las autoridades pertinentes se pronuncien al respecto.

