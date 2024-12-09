Constantes hurtos mantienen azotados a los residentes de Cumbres de Maracaibo

Constantes hurtos mantienen azotados a los habitantes de la Villa Sagrada, en la urbanización Cumbres de Maracaibo de la parroquia Raúl Leoni.

Una de las arremetidas ocurrió a las 2:00 de la mañana del pasado 6 de diciembre, cuando uno de los maleantes ingresó a La Villa y hurtó implementos musicales de una de las camionetas que dejan estacionadas en las afueras del inmueble. La evidencia quedó plasmada en una grabación.

"El hombre sacó todo de mi camioneta, unos micrófonos inalámbricos que me habían llegado hace un mes de Estado Unidos, monitores aéreos que usamos los músicos y todo lo que él se pudo llevar. Puse la denuncia ante el CICPC y ante las autoridades de la región y nada", agregó Alfonso Abreu, afectado de este hecho.

Sus residentes hacen un llamado a las autoridades competentes para que capturen a estos maleantes que los tienen amedrentados.

Noticia al Día