Consternación en Colombia: Mató a sus dos hijos de 7 y 4 años porque su esposa le fue infiel

Un nuevo crimen ejecutado contra menores de edad vuelva a causar consternación en Colombia, donde las víctimas son una niña de 7 años y su hermano de 4, quienes fueron asesinados vilmente con arma blanca por su propio padre tras descubrir que su pareja y madre de los niños le fue infiel. Fue identificado como Darwin Felipe Beltrán, de 45 años de edad.

El violento hecho ocurrió este lunes 28 de octubre en el barrio Las Ferias, de la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, lugar donde llegaron miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) y de la Policía Metropolitana (Mebog), ya que la comunidad del sector quería hacer justicia por mano propia con el señalado asesino.

Tras su detención, el asesino de sus dos hijos confesó a la Policía que mató a sus pequeños por un supuesto acto de infidelidad de la madre de los menores, de la cual se había separado hace una semana. De acuerdo con los vecinos que atestiguaron el hecho, el hombre habría atacado a los niños con un arma blanca para vengarse de su mujer.

Ante lo sucedido algunos vecinos ingresaron a la vivienda donde el hombre, que ya tenía antecedentes de violencia intrafamiliar y consumo de drogas, lo sacaron de allí y empezaron a golpearlo. Ante esta situación, funcionarios policiales tras recibir una denuncia por una supuesta riña, tuvieron que intervenir para salvarle la vida al sospechoso.

Luego de llevarlo a una estación de Policía, el hombre les habría contado todo a las autoridades, las razones que lo llevaron a cometer el crimen y la manera en cómo lo habría perpetrado. Se espera que, en las próximas horas, tras recopilar todo el material probatorio, Beltrán sea presentado ante un juez de control de garantías que decidirá si el imputado permanecerá en un centro de detención.

