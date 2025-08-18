CPNB detuvo a hombre con 800 panelas de marihuana en Punta Cardón

Funcionarios adscritos al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) en los estados Falcón y Carabobo lograron la aprehensión de un ciudadano con 800 panelas de presunta marihuana, con un peso aproximado de 425 kilogramos, durante un operativo en el sector Punta Cardón, municipio Carirubana, estado Falcón.

El procedimiento se realizó en la zona de manglares del sector Bicentenario, donde fue detenido un hombre de 27 años de edad, identificado como Ibrahim José Cambar González. Además de la droga, las autoridades incautaron un dispositivo GPS marca Garmin.

Las autoridades competentes realizaron el análisis toxicológico correspondiente, mientras equipos policiales y militares mantienen patrullajes en la zona para reforzar las investigaciones relacionadas con este caso.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, general Miguel Morales Miranda, en coordinación con el Comandante de la ZODI-FALCÓN, G/D Francisco Luis Moreno, el comandante de la ZODIMAINOC, vicealmirante Ángel Sisco Mota y el comandante de la PNB-FALCÓN, C/G Francisco Tapia Sandoval, informó que una comisión integrada por funcionarios adscritos al CPNB Carabobo y CPNB Falcón (Antidrogas), durante las labores de patrullaje y escudriñamiento en el sector Punta Cardón, a orillas de la playa lograron la aprehensión en flagrancia.

Al detenido se le incautaron 16 fardos con 800 envoltorios de panelas de marihuana, con un peso aproximado de 425 kilogramos y un dispositivo GPS marca Garmin. De inmediato, las autoridades en materia de seguridad y fiscales del Ministerio Público del estado Falcón, realizaron el trabajo de revisión y análisis toxicológico de las evidencias desde la Península de Paraguaná.

