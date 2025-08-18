Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

CPNB detuvo a hombre con 800 panelas de marihuana en Punta Cardón

El procedimiento se realizó en la zona de manglares del sector Bicentenario, donde fue detenido un hombre de 27 años de edad, identificado como Ibrahim José Cambar González. Además de la droga, las autoridades incautaron un dispositivo GPS marca Garmin.

Por José Gregorio Flores

CPNB detuvo a hombre con 800 panelas de marihuana en Punta Cardón
La droga fue incautada en una playa en el sector Punta Cardón del estado Falcón. Foto: RRSS.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Funcionarios adscritos al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) en los estados Falcón y Carabobo lograron la aprehensión de un ciudadano con 800 panelas de presunta marihuana, con un peso aproximado de 425 kilogramos, durante un operativo en el sector Punta Cardón, municipio Carirubana, estado Falcón.

El procedimiento se realizó en la zona de manglares del sector Bicentenario, donde fue detenido un hombre de 27 años de edad, identificado como Ibrahim José Cambar González. Además de la droga, las autoridades incautaron un dispositivo GPS marca Garmin.

Las autoridades competentes realizaron el análisis toxicológico correspondiente, mientras equipos policiales y militares mantienen patrullajes en la zona para reforzar las investigaciones relacionadas con este caso.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, general Miguel Morales Miranda, en coordinación con el Comandante de la ZODI-FALCÓN, G/D Francisco Luis Moreno, el comandante de la ZODIMAINOC, vicealmirante Ángel Sisco Mota y el comandante de la PNB-FALCÓN, C/G Francisco Tapia Sandoval, informó que una comisión integrada por funcionarios adscritos al CPNB Carabobo y CPNB Falcón (Antidrogas), durante las labores de patrullaje y escudriñamiento en el sector Punta Cardón, a orillas de la playa lograron la aprehensión en flagrancia.

Al detenido se le incautaron 16 fardos con 800 envoltorios de panelas de marihuana, con un peso aproximado de 425 kilogramos y un dispositivo GPS marca Garmin. De inmediato, las autoridades en materia de seguridad y fiscales del Ministerio Público del estado Falcón, realizaron el trabajo de revisión y análisis toxicológico de las evidencias desde la Península de Paraguaná.

Noticia al Día / Con información de Notifalcón

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

Payasos Humanitarios presentan Corazones Valientes, un tributo a la fuerza y luz de Fabiana Fuentes

Payasos Humanitarios presentan Corazones Valientes, un tributo a la fuerza y luz de Fabiana Fuentes

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

El huracán Erin

El huracán Erin "no tuvo un impacto mayor" en Puerto Rico: Informó la gobernadora

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Noticias Relacionadas

Sucesos

CPNB detuvo a hombre con 800 panelas de marihuana en Punta Cardón

El procedimiento se realizó en la zona de manglares del sector Bicentenario, donde fue detenido un hombre de 27 años de edad, identificado como Ibrahim José Cambar González. Además de la droga, las autoridades incautaron un dispositivo GPS marca Garmin.
Servicio Público

Una oportunidad para Eleida Margarita Puche: Apoyemos su operación y recuperación

Su familia solicita la ayuda de personas de buen corazón para que Eleida pueda realizarse la intervención,

Al Dia

Venezuela y Japón se miden en duelo estelar de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Ambos equipos llegan invictos a su tercer compromiso en Williamsport
Al Dia

La Vinotinto de las alturas presenta convocatoria de 12 jugadores para la AmeriCup 2025

Los dirigidos por Richard Guillén se alistan para el estreno del torneo pautado el 22 de agosto

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025