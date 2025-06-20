Crimen de Yaidi Garnica: Abogados denuncian antecedentes de hostigamiento y exigen protección a la familia

La familia de Yaidy Garnica Carvajalino, asesinada en Cerro Navia durante una discusión con vecinos, ya cuenta con representación legal en Chile.

Los abogados que asumieron el caso informaron que su labor no solo se centrará en colaborar con la investigación penal por el homicidio, sino también en garantizar la seguridad e integridad física de las hijas de la víctima y otros miembros de su núcleo familiar.

De acuerdo con los abogados, existen antecedentes que configuran una situación de especial vulnerabilidad. Según información recabada por el equipo legal, tanto de manera directa como indirecta, la familia Garnica era la única venezolana en el sector donde ocurrió el crimen, y ya había enfrentado anteriormente episodios de hostilidad, amenazas y conflictos con algunos vecinos.

“Esta no es una situación aislada”, señalaron, agregando que el hecho de que fueran la única familia extranjera en la zona habría propiciado un contexto sostenido de acoso, que terminó en el fatal desenlace.

Por ello, además de seguir el proceso judicial por el homicidio de Garnica, los abogados buscan resguardar los derechos de sus hijas como víctimas directas. También han elevado su preocupación por las condiciones de seguridad del entorno inmediato. Durante una reciente reunión, detectaron que el acceso a las cámaras de seguridad del vecindario —visibles mediante dispositivos móviles— había sido restringido para los familiares, lo que motivó un requerimiento formal a los administradores del sistema.

Los representantes legales solicitaron restablecer de inmediato el acceso a dichas cámaras, no solo para acceder a posibles registros archivados que puedan ser útiles en la causa penal, sino también para que estas sirvan como un mecanismo activo de protección para las hijas de Yaidy Garnica y su entorno más cercano.

Los abogados subrayaron que su prioridad es clara: colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos y, al mismo tiempo, velar por la seguridad y los derechos de quienes hoy quedan más expuestos tras este crimen que ha conmovido tanto a la comunidad venezolana como a la opinión pública chilena.

Noticia al Día / El Vinotinto CL