Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

En una iniciativa enfocada en la seguridad ciudadana y la prevención de accidentes, la Comisión Municipal de Cuadrantes de Paz (GMCP), llevó a cabo una jornada de educación vial y concientización dirigida principalmente a los conductores en el municipio Baralt. El evento se realizó este viernes, 22 de agosto, en el marco de las directrices emanadas del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) y por la Comisión Nacional de la GMCP, el C/J Alexander Chávez, jefe de esta institución en el Zulia.

La actividad, que tuvo lugar en horas de la mañana en la avenida principal de Mene Grande, frente a la plaza Bolívar, formó parte de las acciones coordinadas por el Lcdo. Angel Vergara (O/J), comisionado de la GMCP en la jurisdicción, y el objetivo principal fue sensibilizar a los conductores, primordialmente a los motorizados, sobre la importancia del uso del casco protector y el respeto a las señales de tránsito, elementos cruciales para reducir los índices de siniestralidad vial en el municipio.

Durante la jornada, también se presentó la aplicación móvil Cuadrantes de Paz, destacando sus beneficios y explicando a los asistentes cómo descargarla y utilizarla para fortalecer la seguridad en la comunidad.

El evento contó con la participación de diversas instituciones y organismos que hacen vida en la localidad, lo que subraya el compromiso articulado de las autoridades en la región.

El vocero informó que "Cuadrantes de Paz reafirma su compromiso de seguir trabajando para garantizar la prevención y la seguridad integral en el estado Zulia y sus municipios".

Noticia al Día / Prensa Cuadrantes de Paz – Baralt