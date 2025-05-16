"Cuando el muchacho abusó de mí yo tenía a la niña en brazos y me amenazó con un chuchillo si gritaba": Impactante revelación de la joven violada dentro una finca en Machiques de Perijá

Una de las víctimas del asalto armado registrado el pasado lunes 12 de mayo en la finca Nazareth, municipio Machiques de Perijá, ofreció su testimonio sobre cómo sucedieron los hechos y el trauma que de por vida le dejó este terrible episodio, que experimentó junto a sus compañeros de trabajo.

Se trata de una joven madre, de apenas 20 años de edad, quien fue salvajemente sometida y violada mientras tenía su pequeña hija en los brazos. Ella relató que en medio de esa aberrante situación, su verdugo la amenazó con un cuchillo si gritaba o llegaba a denunciar lo que estaba pasando.

"Cuando el muchacho abusó mío yo tenía a la niña aquí en los brazos, él me amenazaba con un chuchillo, me decía que si yo gritaba me iba a puñalear y por eso me quedé quieta. Después me pusieron al lado de los otros obreros y después me dijo que si hablaba, venía por mi familia", declaró la muchacha.

Ella, presa del miedo que le infundió el violador, se rehusó en un principio a hablar de lo ocurrido, pero tras pasar varios días de este cobarde ataque, el hecho fue denunciado ante las autoridades policiales de la región perijanera, quienes ya iniciaron las labores de rastreo para ubicar a este grupo irregular.

La muchacha, cuyo nombre no reveló para proteger su integridad, trabaja como cocinera en el fundo Nazareth junto a varios obreros. El pasado lunes, ella y sus compañeros de faena fueron sometidos y brutalmente golpeados por cinco delincuentes fuertemente armados.

Tras la violación, las víctimas fueron llevadas a un galpón donde las amarraron de pies y manos, las amordazaron y además les vendaron los ojos. Una de estas personas logró escaparse y esto enfureció a los atacantes, quienes nunca dejaron de proferir amenazas de muerte contra los obreros.

Tras varias horas de sometimiento, fueron llevados por un camino "culebrero" hasta que los soltaron uno por uno. La joven madre aseguró que todos sus compañeros de trabajo tienen heridas en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo producto de los cachazos que le dieron los delincuentes.

