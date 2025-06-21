Cuatro heridos dejó colisión de motos en La Villa del Rosario

En horas de la tarde de este sábado 21 de junio, ocurrió una colisión de dos motos, en la carretera Troncal Nro 6, municipio Rosario de Perijá, la cual dejó como resultado cuatro personas heridas.

Según testimonios de vecinos que presenciaron el accidente, uno de los motorizados se desplazaba a exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Los heridos recibieron los primeros auxilios por los bomberos del municipio, los cuales fueron trasladados al Hospital Tipo I Nuestra Señora del Rosario para recibir atención médica.

Las víctimas quedaron identificadas como: Audi Jesús Polanco León (25 años), quien presenta fractura de tercio de fémur derecho, Freddy Jesús Hernández Hernández (57 años), sufrió traumatismo craneoencefálico moderado, Arelis Paz (24 años) y Neulio Hernández (21 años): Ambos se encuentran estables con lesiones leves.

