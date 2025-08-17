Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

Cuatro heridos dejó vuelco de una buseta de transporte público en la Villa del Rosario

El director de Protección Civil en la Subregión Perijá, Gabriel Velásquez, informó que en la unidad viajaban 11 personas (contando al chofer y al colector), de los cuales cuatro resultaron heridos con politraumatismo generalizado, siendo trasladados al hospital en la Villa del Rosario.

Por José Gregorio Flores

Cuatro heridos dejó vuelco de una buseta de transporte público en la Villa del Rosario
El accidente dejó como resultado cuatro personas heridas. Foto: RRSS.
Un accidente de tránsito registrado a tempranas horas de la mañana de este domingo 17 de agosto dejó como resultado cuatro personas heridas, cuando el chofer de una buseta de transporte público perdió el control y se volcó en las cercanías del Puente Palmar, municipio Rosario de Perijá.

El director de Protección Civil en la Subregión Perijá, Gabriel Velásquez, informó que en la unidad viajaban 11 personas (contando al chofer y al colector), de los cuales cuatro resultaron heridos con politraumatismo generalizado, siendo trasladados al hospital en la Villa del Rosario.

Entre los lesionados destaca el conductor de la buseta marca Encava, placas 550AA6V de la ruta Machiques-Maracaibo, identificado como Adrián José González (53) quien fue trasladado al hospital Nuestra Señora del Rosario. Por el momento, las autoridades desconocen que las causas del accidente.

Otra de las personas heridas fue Yudy González, de 60 años de edad, oriunda de San Ignacio, parroquia Sixto Zambrano, quien fue trasladada a Maracaibo al presentar politraumatismos general y herida facial, sin embargo, se encontraba estable y fuera de peligro.

El aparatoso vuelvo llamo la atención de usuarios de la Troncal Seis Machiques -Colon que transitaban por la zona este domingo. Gabriel Velásquez descartó el fallecimiento de alguna persona pasadas las 10 de la mañana de este domingo y reiteró que ya el paso está abierto en la arteria vial que comunica Maracaibo con la Machiques-Colon, según informó la periodista Leonor Argüelles en sus redes sociales.

Noticia al Día / Con información de Leonor Argüelles

Fotos: Leonor Arguelles

