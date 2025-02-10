Cuatro vigilantes mataron a venezolano en un terminal de pasajeros en Brasil

Un venezolano fue asesinado por cuatro vigilantes de una terminal de pasajeros en Brasil.

Medios locales indicaron, que la víctima, identificada como, Hidemaro, llegó a la terminal alterado. En medio de su ira, se golpeó el pecho y la cabeza contra un vidrio, provocando un pequeño disturbio en el lugar.

Los guardias de seguridad al visualizar la situación, no llamaron a la policía ni trataron de controlar la situación, en cambio, comenzaron a golpearlo.

Imágenes de una cámara de seguridad registraron el momento en que el venezolano fue atacado por los vigilantes, mientras otras personas observaban la escena.

El crimen ocurrió en el andén 1 de la estación de autobuses y en la grabación se puede ver cuando la víctima intenta correr, pero tropieza y cae. La sesión de palizas continúa y uno de los guardias estrangula al hombre.

Por su parte, el delegado Nilson Farías, informó que durante su testimonio en la comisaría, los cuatro guardias de seguridad confirmaron todo lo ocurrido en la terminal de autobuses, pero dijeron que su intención "sólo era usar la fuerza moderada".

De momento no está claro qué hacía Hidemaro en el terminal, ni el motivo de su alteración. El venezolano llevaba al menos seis años viviendo en Brasil, estaba casado y tenía seis hijos.

Ante el asesinato, el juez ordenó la prisión de los guardias de seguridad: Alvacir Marqués de Souza, de 68 años, Jonas Carvalho de Oliveira, de 55 años, Dhiego Erik da Silva Ferreira, de 33 años y Luciano Sebastião da Costa, de 48 años, por el delito de homicidio.

Vigilantes con antecedentes

Silva Ferreira, de 33 años, cumple una pena de tres años en régimen abierto por robo agravado.

De Oliveira, de 55 años, tiene una orden de arresto pendiente por no pagar la manutención infantil.

Da Costa, de 33 años, tiene antecedentes por violencia intrafamiliar y De Souza, de 68 años, por amenazas.

