De accidente a homicidio: El giro inesperado en la muerte de un marabino en Perú

A las 10: 00 de la noche del pasado 20 de marzo, una llamada desgarró a una madre marabina. La voz que escuchaba, le informaba sobre el fallecimiento de su hijo, Jhoxell David Rincón Ramos.

Según, la persona que llamaba, era amiga de Rincón. En esos pocos minutos detalló, que el joven había fallecido al caerse por un barranco que tenía una profundidad de 300 metros, en la Provincia de Oxapampa, Perú. Después, apagó el teléfono.

Así comenzó a relatar, Yelitza Ramos de Rincón, madre del joven marabino para Noticia al Día.

Luego de 24 horas de esa fatídica noticia, la supuesta amiga, cuya identidad desconocen, volvió a enviarle a la señora. Esta vez para decirle que aun el cadáver de su hijo no había sido rescatado debido al difícil acceso al barranco.

"Nos enviaron una foto, pero no se veía bien. El día 23 de marzo, gracias a una ayuda solicitada, un cuerpo policial de la Provincia de Oxapampa, lugar donde ocurrieron los hechos, lograron sacar el cadáver, el cual identificamos a través de un video y allí pudimos observar unos tatuajes que eran de él", siguió contando la madre de la víctima.

De accidente a homicidio

Los días transcurrían y el proceso se fue complicando, sin embargo, una fiscal que decidió llevar el caso, se comunicó con la señora Ramos para solicitarle unos documentos y así autorizar la entrega del cuerpo, el cual sería trasladado para Lima y proceder con la cremación.

"Le hicimos la autorización a un familiar que tenemos allá y él se dirigió el lunes 21 de abril a Junín, lugar donde se encuentra el cadáver. Para su sorpresa y la nuestra, la fiscal le dijo que no podía autorizar la cremación porque estaba en investigación por homicidio y que tenía que ser enterrado en Perú. Fue así como nos enteramos de que fue asesinado", puntualizó devastada la mujer.

Repatriar su cuerpo

Y a un mes de ese brutal asesinato en el que desconocen cómo ocurrieron los hechos, la madre del joven solo quiere repatriar su cuerpo. "Yo lo que quiero ahora es repatriar el cuerpo de mi hijo. No lo quiero dejar allá, es un dolor muy fuerte y sé que eso no me va a consolar por ahora, pero es mi deseo tenerlo acá, es lo único que quiero y necesito que me ayuden. Dejo mi teléfono a disposición para que me contacten y poder encontrar alguna solución de cómo hacer. 0414 6491100 y 04126265940″, finalizó en clamor la mujer.

Era de Los Altos

El joven Ramos, residía en Los Altos de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante. De allí salió hacia Perú, país en el que llegó el 16 de marzo del 2024, y desafortunadamente, fue asesinado un año después.

Sus familiares solo esperan ser escuchados y cumplir con sepultarlo en su tierra.

