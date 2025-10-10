Viernes 10 de octubre de 2025
Sucesos

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía "por violador"

Al parecer, fue interceptado por tres hombres

Por Greily Nuñez

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía
El cadáver de un hombre fue hallado con cinco impactos de bala, en una zona boscosa de Puerto Vivas, estado Barinas.

El fallecido, de nombre, Jorge Luis Urbina Pérez, de 33 años de edad, era investigado desde el pasado 30 de septiembre por abuso sexual contra su hijastra, una menor de 11 años de edad.

En el cuerpo de Urbina había un cartel que decía: “Por violador”.

Al parecer, el mismo día de la denuncia contra Urbina Pérez, este habría sido interceptado en su vivienda por tres hombres, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido.

Por su parte, las autoridades no descartan que haya sido por venganza, sin embargo, iniciaron las investigaciones al respecto.

Noticia al Día / La Nación

Noticias Relacionadas

Nacionales

Reuters: EEUU da permiso a Shell para operar en Venezuela

El proyecto Dragón, considerado clave para asegurar el suministro de gas a las plantas de gas natural licuado (GNL) de Trinidad, había avanzado lentamente debido a la incertidumbre generada por los cambios en las políticas de sanciones de EEUU hacia Venezuela y su empresa estatal, PDVSA
Sucesos

Asesinó a su expareja y huyó con su hija de 4 años en Táchira

Autoridades buscan al femicida
Sucesos

Nueve heridos dejó volcamiento de un autobús en la autopista Petare-Guarenas

Se desconocen las causas del accidente
Sucesos

Intentó quemar a su pareja junto a sus cinco hijos en Falcón

Galué, oriundo de Puerto Uribia, Colombia, fue detenido


