De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía "por violador"

El cadáver de un hombre fue hallado con cinco impactos de bala, en una zona boscosa de Puerto Vivas, estado Barinas.

El fallecido, de nombre, Jorge Luis Urbina Pérez, de 33 años de edad, era investigado desde el pasado 30 de septiembre por abuso sexual contra su hijastra, una menor de 11 años de edad.

En el cuerpo de Urbina había un cartel que decía: “Por violador”.

Al parecer, el mismo día de la denuncia contra Urbina Pérez, este habría sido interceptado en su vivienda por tres hombres, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido.

Por su parte, las autoridades no descartan que haya sido por venganza, sin embargo, iniciaron las investigaciones al respecto.

Noticia al Día / La Nación