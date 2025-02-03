De dos puñaladas por la espalda mataron a un hombre en Caracas

Un hombre de 38 años, fue asesinado en la calle 4 de Los Jardines del Valle, en Coche, Caracas.

La victima de nombre, Johan Maica, estaba jugando apuestas de caballos, cuando comenzó a discutir con otro hombre por un supuesto dinero.

El hombre se fue del lugar y Maica se quedó compartiendo con otros conocidos, sin embargo, este regresó y le asestó dos puñaladas por la espalda. Maica, fue llevado de urgencias al hospital de Coche, pero llegó sin signos vitales.

Según medios locales, el homicida fue detenido y se esperan las investigaciones de rigor.

