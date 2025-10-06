De múltiples balazos mataron a hombre en Mérida

Un hombre, identificado como Junior Alberto Peña Mateos, fue asesinado a tiros en horas de la tarde de este domingo cinco de octubre, mientras se desplazaba en una motocicleta por la carretera principal del sector Los Guayabones, municipio Obispo Ramos de Lora en el estado Mérida.

El infortunado, quien era apodado "El Pisco", quedó tendido a un costado de la vía donde fue avistado por varios pobladores y quienes dieron parte a las autoridades de esa región sobre lo sucedido. Hasta la fecha se desconoce el móvil del homicidio y quien o quienes lo consumaron.

Mientras tanto, comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), se encuentran investigando el caso, tras colectar las evidencias en la escena del crimen. El cuerpo de Junior Alberto Peña Mateos fue trasladado a la morgue del Hospital II de El Vigía, donde se le realizará la necropsia de ley correspondiente.

Trascendió que Junior Alberto Peña Mateos residía en la población de Caño Amarillo, parroquia Héctor Amable Mora del municipio Alberto Adriani, en Mérida. El violento hecho generó mucho temor entre los pobladores de Los Guayabones, por la crueldad con la que fue llevado a cado el asesinato.

Noticia al Día / Con información de Freddy Alvarado