De un balazo en la cabeza mataron a mujer en Caracas

Una joven fue hallada muerta por funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), en las afueras de la Iglesia de los Palos Grandes en el sector Capuchinos, avenida San Martin en la Gran Caracas. La víctima presentó un tiro en la cabeza que la dejó muerta al instante.

Las autoridades se enteraron de lo sucedido gracias a una llamada telefónica realizada al despacho del referido organismo policial. La muchacha, cuya edad no sobrepasa los 25 años, vestía ropa deportiva de color negro, de contextura mediana con el cabello largo, lacio y negro.

Una vez en el sitio, la comisión de uniformados acordonó el área para evitar la cercanía de transeúntes y curiosos. Hasta la fecha, se desconoce la identidad de la bella joven. Funcionarios de la policía científica se presentaron en el sitio para el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones de rigor.

