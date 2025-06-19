De un tiro en el pecho asesinaron a mujer en Petare

Una mujer fue asesinada en un callejón del barrio San José, parte baja de la parroquia Petare del municipio Sucre, estado Miranda.

Extraoficialmente, se conoció que la víctima habría sido interceptada por un grupo de delincuentes que operan en la zona.

El suceso ocurrió en horas de la tarde del pasado lunes 16 de junio. La mujer recibió un tiro en el pecho.

Al sitio acudieron comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la fallecida, así como el móvil del crimen.

El cadáver de la víctima fue trasladado hasta la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

