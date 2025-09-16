Decisión en Manhattan: Anulan dos acusaciones contra Luigi Mangione

El juez Gregory Carro del distrito de Manhattan anuló dos acusaciones penales contra Luigi Mangione, acusado de asesinato en segundo grado por el homicidio del ejecutivo de seguros de salud Brian Thompson el pasado 4 de diciembre de 2024.

La decisión se pronunció poco después de que Mangione fuera llevado al tribunal con esposas y grilletes en los pies y vestido con uniforme carcelario.

Mangione se declaró inocente tanto en los cargos estatales como federales por el asesinato de Thompson, exdirector ejecutivo de UnitedHealth Group y líder de la unidad de seguros de la compañía UnitedHealthcare. Thompson fue abatido con disparos frente a un hotel en Midtown Manhattan mientras la empresa celebraba una conferencia para inversores.

Al anuncio del juez, un pequeño grupo de simpatizantes se congregó frente al juzgado del Bajo Manhattan. Uno llevaba un disfraz verde inspirado en el personaje Nintendo “Luigi” y otro sostenía una bandera tricolor italiana con la frase. La atención médica es un derecho humano. Entre las personas presentes se distinguían principalmente jóvenes mujeres; una llevaba una camiseta negra con la inscripción Liberen a Luigi.

El juez explicó que los cargos desestimados carecían de pruebas suficientes para sustentar una condena y que la evidencia presentada por la fiscalía no cumplía con los requisitos legales para avanzar en el proceso penal. Mangione permanecerá bajo custodia mientras se continúan las investigaciones sobre el caso y se mantienen los procedimientos judiciales pendientes.

Esta decisión refuerza el compromiso del sistema judicial con la revisión exhaustiva de los casos antes de que se adopten medidas penales definitivas, mientras la comunidad continúa expresando su preocupación por la justicia y la protección de los derechos civiles involucrados en el trágico suceso.

