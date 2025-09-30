Decomisados 77 kilos de marihuana en la zona oeste de Maracaibo: Por el caso hay un detenido

Efectivos militares adscritos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), luego de un arduo trabajo de inteligencia, practicaron el decomiso de 77 kilos de droga distribuidos en 150 panelas de marihuana, procedimiento que se ejecutó en la parroquia Idelfonso Vásquez, en la zona oeste de Maracaibo.

La información aportada por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz en la red social Telegram, indica que por el caso hay una persona detenida, de 39 años de edad y que el procedimiento se realizó en el marco de la operación "Relámpago del Catatumbo 2025″ que abarca toda la región zuliana.

Durante la acción militar, las autoridades incautaron dos vehículos que eran utilizados para el traslado de la droga. Asimismo, trascendió que también se localizaron varios elementos de interés criminalísticos, los cuales serán sometidas a las experticias correspondientes.

