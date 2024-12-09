Decomisan 84 fardos de cocaína en Puerto Rico en una embarcación que contenía comestibles venezolanos

Unos 84 fardos de cocaína, valorados en millones de dólares, fueron decomisados este lunes 9 de diciembre, al sur de Puerto Rico, en una embarcación que contenía comestibles provenientes de Venezuela, informaron las autoridades puertorriqueñas.

De acuerdo con un reporte preliminar de la Policía de Puerto Rico, agentes de la División Marítima de Ponce (sur), realizaban una vigilancia preventiva cerca del islote Caja de Muertos, cuando avistaron una embarcación sospechosa sin las iluminaciones requeridas por ley.

Al intentar interceptar la nave, los tripulantes empezaron una persecución para intentar escaparse de los agentes, y al mismo tiempo, lanzaron los fardos de la droga al agua y entraron a la desembocadura de un río, dejando la nave e internando en un área de mangles de difícil acceso por tierra.

Tras una intensa búsqueda llevada a cabo por otras unidades, incluyendo las embarcaciones Marítima Guánica, Marítima Guayama y unidades de la Patrulla Fronteriza, las autoridades lograron recuperar en el agua 72 de los 84 fardos de cocaína.

Posteriormente, agentes de la División de Inteligencia de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía ocuparon la embarcación y encontraron los doce fardos restantes.

La nave donde viajaban los sospechosos contaba con provisiones como comestibles, agua y otros provenientes de Venezuela.

