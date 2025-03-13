Degollan a mecánico de 60 años dentro de un taller en Aragua

Un hombre, de 60 años de edad, quien se desempeñaba como mecánico, fue brutalmente asesinado en la población de Villa de Cura del municipio Zamora en el estado Aragua.

La víctima quedó identificada como, Gregorio Antonio Rodríguez. De acuerdo con los reportes del crimen, sus agresores lo degollaron y le propinaron dos tiros en el rostro.

El hombre perdió la vida de manera instantánea tras el violento ataque.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado 8 de marzo, en el taller donde trabajaba Rodríguez.

Según los informes, familiares de la víctima encontraron y reconocieron el cadáver del sexagenario en la morgue de Caña de Azúcar este miércoles, 12 de marzo.

Debido a la manera violenta en que se cometió el asesinato, las autoridades no descartan la venganza personal como móvil del crimen.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron al lugar de los hechos para colectar evidencias de interés criminalístico y corroborar el móvil del homicidio.

Noticia al Día / Diario 2001