Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Julio Medina, de 58 años, asesinó a su hijastro, Jhoxel Adrián Rodríguez Colmenares, de 34 años, en el sector La Parada, urbanización Aragüita 4, en Ocumare del Tuy.

De acuerdo al diario Avance, Rodríguez tuvo una severa discusión con su padrastro, Medina, y en cuestión de segundos, se desató una pelea entre ambos. En medio de los golpes, Medina desenfundó un arma blanca y le propinó una puñalada a Rodríguez en el cuello.

La víctima fue trasladada de emergencia hasta el hospital de Ocumare del Tuy, donde los médicos identificaron una herida punzo penetrante en el lado derecho de su cuello. Murió en el centro de salud por la gravedad de sus heridas

Medina también fue internado de urgencia en este centro de salud y presentó laceraciones múltiples y una herida en el cráneo. Aunque trascendió su diagnóstico, no hay detalles sobre su estado de salud.

