Delincuentes venezolanos intentaron matar a un chofer de autobús en Perú

Dos venezolanos, identificados como Jesús Francisco García Aray y Alberto Richar Contreras Santander, ambos de 25 años, fueron detenidos tras ser acusados de intentar asesinar a un conductor de autobús en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, Perú.

Los señalados, presuntamente integrantes de la banda criminal “Los Raqueteros de Motupe”, atentaron contra la vida del conductor de transporte público. Luego de un seguimiento policial, fueron capturados cuando intentaban huir en una moto.

La detención se produjo luego de que los presuntos delincuentes chocaran contra una mototaxi.

En su intento de escape, dispararon contra los agentes policiales, pero el arma se trabó, lo que facilitó su captura, finalizaron diciendo las autoridades.

Noticia al Día / La Patilla