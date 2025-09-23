Denuncia desaparición del músico venezolano Tayron Gamboa después del hallazgo de los cuerpos de B-king y DJ Regio Clown

Tras conocerse el hallazgo de los cuerpos de B-king y DJ Regio Clown, se emitió una circular de búsqueda de Tayron Paredes Gamboa, un venezolano de 29 años reportado como desaparecido desde el viernes 19 de septiembre en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.



El joven, originario de Venezuela, y residía en México. Como señas particulares, tiene un tatuaje en el brazo izquierdo y se transportaba en una motocicleta negra con verde. El día de su desaparición vestía playera negra con café oscuro y tenis grises.

El reporte de su desaparición se hizo tras el hallazgo de los cuerpos de los colombianos B-King y DJ Regio Clown, asesinados en el municipio de Cocotitlán. Aunque ambos casos se registraron en el Estado de México, las autoridades señalaron que no existe evidencia de una relación entre ellos.

De acuerdo con información compartida en sus redes sociales, Tayron Paredes Gamoa se desempeñaba como músico en Flow Factory Music Inc. Según información compartida por la comunidad que lo busca, el joven también trabajaba como repartidor de una plataforma de comida.

Su última comunicación fue a las 4:47 p.m. del viernes 19 de septiembre, cuando informó vía WhatsApp que lo habían enviado a un lugar sin viviendas y que “era puro monte”. Poco después dejó de responder mensajes.

