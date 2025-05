Denuncian presunta mala praxis en clínica estética de Barquisimeto: “Me decía que para ser bella había que ver estrellas”

Eledim Chávez, denunció que fue víctima de una presunta mala praxis, en una clínica estética ubicada al este de la ciudad de Barquisimeto. Asegura, que tras someterse a un tratamiento estético en el mes de febrero, ha experimentado graves complicaciones que han afectado su salud física y emocional.

Así lo dio a conocer al medio Noticias Barquisimeto.

El procedimiento, que incluía masajes reductores y aplicaciones de inyecciones, se realizó en un centro estético ubicado en la Torre Milenium, bajo la supervisión de la doctora Luisana Vela, quien según Chávez, ya le había practicado un tratamiento similar con resultados satisfactorios.

Sin embargo, en esta ocasión, la paciente comenzó a presentar fuertes molestias y una infección que se agravó con el paso de los días.

"Los masajes serían interdiarios y cuando me aplicaron la primera inyección a las horas tuve malestar parecido al de la gripe, yo supuse que eran parte de los efectos secundarios, le dije a la doctora y dijo que eso era normal, y tomé acetaminofen pero seguía con escalofríos; durante la segunda sesión de inyecciones aún sentía el malestar, durante la otra sesión le dije a la persona de los masajes que tenía unas bolitas y me dijo que seguro fue que se me encapsuló y que con los masajes eso se iba a bajar, me las pellizcaron y me hicieron los masajes igual”. Relata Chávez.

Eledim Chávez, describe cómo se le formaron múltiples lesiones ‘infectadas con pus’ que requirieron drenaje, también asegura que la galeno solo minimizó sus quejas, “la doctora me realizó el drenaje de la primera lesión que me apareció y ese dolor era insoportable. Yo me quejaba y la respuesta de ella era ‘para ser bella hay que ver estrellas’ y otras como ‘no te quejes tanto’, ‘baja la voz que las otras pacientes se van a asustar y se van a ir’. Ella me limpió con toallitas húmedas si me pareció extraño pero dije entre mí ‘la doctora es ella. En esa oportunidad me recetó un antibiótico”.

Noticia al Día / Noticias Barquisimeto