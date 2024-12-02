Depravado se paseaba desnudo en su vehículo para acosar a mujeres en Táchira

Organismos de seguridad en Táriba, municipio Cárdenas del estado Táchira, privaron de libertad a un depravado que se exhibía desnudo en su vehículo para acosar a las mujeres.
El detenido quedó identificado como José Yovanny Ramírez, de 52 años de edad, según reporte de Táchira Noticias.
Los uniformados lograron dar con su paradero gracias a una valiente víctima de tan solo 19 años, quien se atrevió a grabarlo. La joven estaba en la acera cuando este hombre se estacionó al lado de ella, bajó el vidrio y empezó a tocarse sus partes íntimas.
Ante esta agresión, la víctima sacó su teléfono y empezó a grabarlo. El hombre subió rápidamente el vidrio y se marchó. No obstante, la joven alcanzó a grabar hasta la placa del vehículo y el video se hizo viral.
Vecinos contaron que ya habían visto a este hombre molestando a otras mujeres. Asimismo, destacaron que temían por las niñas de la zona.
Hasta el momento no se ha dado a conocer si otras personas sufrieron de algún tipo de agresión sexual por parte del depravado.
Noticia al Día / Caraota Digital