Miércoles 08 de octubre de 2025
Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

El bachiller, Marcos Alejandro Nácar Cáceres, desapareció el pasado miércoles primero de octubre, cuando iba a clases, en Naguanagua, estado Carabobo.

Ana María Cáceres, tía del adolescente, informó que su sobrino salió de su casa, con destino al liceo Monseñor Gregorio Adán, pero nunca llegó a la institución. Vestía franela beige y pantalón azul marino.

El adolescente, de 16 años, tenía práctica de fútbol ese día y tampoco asistió.

Sus familiares pusieron la denuncia ante las instituciones pertinentes, pero no han obtenido respuesta. También, han buscado en hospitales y centros policiales.

Indicaron, que el joven, de piel morena, cabello y ojos castaño oscuro y de un metro 69 centímetros de estatura, nunca se había extraviado.

Su tía está a cargo del joven tras la muerte de su progenitora. Desesperada pide a quien sepa de su paradero, comunicarse por los números de teléfonos 0412-138-1004 y 0424-103-6371.

