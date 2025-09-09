Desde microtraficantes hasta casos de corrupción abarca el DCDO en el Zulia

Desde microtraficantes hasta casos de corrupción abarcaron los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, adscritos a la dirección contra la delincuencia organizada (DCDO), en la región zuliana.

En el mes de agosto, los funcionarios del DCDO, efectuaron nueve procedimientos en distintos municipios de la entidad, informaron fuentes cercanas para Noticia al Día.

En uno de estos casos quedó detenida, Yelitza del valle Medina Vargas, en el casco central de Maracaibo, por corrupción y forjación de documentos. Asimismo, fue detenido, Alfredo Alejandro Wilhelm González, por corrupción, hecho ocurrido en el sector Valle Frío de la parroquia Santa Lucia.

En otros procedimientos fueron abatidos, José Gregorio Romero Medina, alias "Joseito", en el sector Santa Lucia, y Abel Enrique Miranda Valiente, apodado "El Sombra". Este último cayó en barrio Bolívar de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo.

Intento de homicidio y secuestro

Uno de los casos más sonados en la región ocurrió en el sector El Bajo del municipio San Francisco. Allí, en una humilde vivienda, se encontraba secuestrada una mujer por su pareja, quien, además, intentó asesinarla.

Los gritos de auxilio llevaron a sus vecinos a notificar lo sucedido ante las autoridades del DCDO y de inmediato llegaron al sitio a atender la grave situación.

Los funcionarios lograron detener al señalado, quien quedó identificado como, Maikol Javier Moreno Parra, así como también a, Luis Alberto Hernández Páez, padre de la víctima, por obstaculizar la actuación policial.

En otro hecho, fueron arrestados, Giovanny Alejandro Guerrero Bracho y Alirio José Fernández Camacho, por microtráfico de drogas. Asimismo, quedó aprehendido, Luis Segundo Cano León, por el delito de usura.

El amplio trabajo realizado por efectivos del DCDO-PNB, dieron con la ubicación y captura de, Ronny José leal Boscán y Adriana Chiquinquirá Veliz Chirinos, por traficar municiones. Esta pareja fue ubicada en el sector La Rinconada de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

