Martes 09 de septiembre de 2025
Sucesos

Desde microtraficantes hasta casos de corrupción abarca el DCDO en el Zulia

Nueve procedimientos efectuaron en el mes de agosto

Por Greily Nuñez

Desde microtraficantes hasta casos de corrupción abarca el DCDO en el Zulia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Desde microtraficantes hasta casos de corrupción abarcaron los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, adscritos a la dirección contra la delincuencia organizada (DCDO), en la región zuliana.

En el mes de agosto, los funcionarios del DCDO, efectuaron nueve procedimientos en distintos municipios de la entidad, informaron fuentes cercanas para Noticia al Día.

En uno de estos casos quedó detenida, Yelitza del valle Medina Vargas, en el casco central de Maracaibo, por corrupción y forjación de documentos. Asimismo, fue detenido, Alfredo Alejandro Wilhelm González, por corrupción, hecho ocurrido en el sector Valle Frío de la parroquia Santa Lucia.

En otros procedimientos fueron abatidos, José Gregorio Romero Medina, alias "Joseito", en el sector Santa Lucia, y Abel Enrique Miranda Valiente, apodado "El Sombra". Este último cayó en barrio Bolívar de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo.

Intento de homicidio y secuestro

Uno de los casos más sonados en la región ocurrió en el sector El Bajo del municipio San Francisco. Allí, en una humilde vivienda, se encontraba secuestrada una mujer por su pareja, quien, además, intentó asesinarla.

Los gritos de auxilio llevaron a sus vecinos a notificar lo sucedido ante las autoridades del DCDO y de inmediato llegaron al sitio a atender la grave situación.

Los funcionarios lograron detener al señalado, quien quedó identificado como, Maikol Javier Moreno Parra, así como también a, Luis Alberto Hernández Páez, padre de la víctima, por obstaculizar la actuación policial.

En otro hecho, fueron arrestados, Giovanny Alejandro Guerrero Bracho y Alirio José Fernández Camacho, por microtráfico de drogas. Asimismo, quedó aprehendido, Luis Segundo Cano León, por el delito de usura.

El amplio trabajo realizado por efectivos del DCDO-PNB, dieron con la ubicación y captura de, Ronny José leal Boscán y Adriana Chiquinquirá Veliz Chirinos, por traficar municiones. Esta pareja fue ubicada en el sector La Rinconada de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Barcelona anuncia que el duelo ante Valencia se disputará en el Estadio Johan Cruyff

Barcelona anuncia que el duelo ante Valencia se disputará en el Estadio Johan Cruyff

Desde microtraficantes hasta casos de corrupción abarca el DCDO en el Zulia

Desde microtraficantes hasta casos de corrupción abarca el DCDO en el Zulia

La Gobernación será la patrocinante oficial de Expozulia 2025 y sorteará 40 stands gratis para nuevos emprendedores

La Gobernación será la patrocinante oficial de Expozulia 2025 y sorteará 40 stands gratis para nuevos emprendedores

Cantante de Andy y Lucas se hizo una rinoplastia y se le desformó la nariz por no cuidarse

Cantante de Andy y Lucas se hizo una rinoplastia y se le desformó la nariz por no cuidarse

La Vinotinto Sub-16 culminó su participación en el Four Nations con revés ante Israel

La Vinotinto Sub-16 culminó su participación en el Four Nations con revés ante Israel

El dominicano Wander Franco fue ingresado a una clínica por crisis de salud mental

El dominicano Wander Franco fue ingresado a una clínica por crisis de salud mental

Se desploma la Ministra de Salud de Suecia en plena presentación de su cargo

Se desploma la Ministra de Salud de Suecia en plena presentación de su cargo

Águilas del Zulia confirman la presencia de Andry Lara para la temporada

Águilas del Zulia confirman la presencia de Andry Lara para la temporada

Viceprimera ministra británica renunció por no pagar impuestos

Viceprimera ministra británica renunció por no pagar impuestos

Una niña en Rusia se tragó ‘accidentalmente’ 134 bolas magnéticas: Médicos lograron intervenirla y salvar su vida

Una niña en Rusia se tragó ‘accidentalmente’ 134 bolas magnéticas: Médicos lograron intervenirla y salvar su vida

Aumentó la sanción para Luis Suárez tras incidente en la final de la Leagues Cup

Aumentó la sanción para Luis Suárez tras incidente en la final de la Leagues Cup

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Batista:

Batista: "Tenemos que estar más unidos que nunca"

Yulimar Rojas volverá a competir en su especialidad tras dos años de pausa

Yulimar Rojas volverá a competir en su especialidad tras dos años de pausa

Presuntas fallas mecánicas habrían provocado el vuelco y posterior incendio del autobús en Ciudad Bolívar

Presuntas fallas mecánicas habrían provocado el vuelco y posterior incendio del autobús en Ciudad Bolívar

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Eso pasa cuando te casas con una venezolana: Esposo alemán de Mónica Pasqualotto se luce bailando (video)

Eso pasa cuando te casas con una venezolana: Esposo alemán de Mónica Pasqualotto se luce bailando (video)

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

¡A ganar! La Vinotinto se cita con la historia en Maturín

¡A ganar! La Vinotinto se cita con la historia en Maturín

Dónde ver el partido de la Vinotinto contra Colombia en Maracaibo y San Francisco

Dónde ver el partido de la Vinotinto contra Colombia en Maracaibo y San Francisco

Persisten las altas temperaturas en Maracaibo por el fenómeno de la declinación solar este martes 9-Sept

Persisten las altas temperaturas en Maracaibo por el fenómeno de la declinación solar este martes 9-Sept

Noticias Relacionadas

Deportes

Moto policial provoca accidente en la Vuelta a Venezuela

A pocos metros del sprint final, una moto policial interrumpió la competencia llevándose por delante a competidores
Sucesos

Degolló a su hijastro durante una discusión en Ocumare del Tuy

El padrastro también fue llevado al centro de salud
Sucesos

Presuntas fallas mecánicas habrían provocado el vuelco y posterior incendio del autobús en Ciudad Bolívar

Al parecer, llevaba pimpinas de gasolina dentro de la unidad
Sucesos

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Autoridades larenses practicaron la detención de Enrique Álvarez Nahum, quien es el padrastro de la niña en el sector El Jebe, lugar donde se registraron los abusos. La progenitora, identificada como Jesmary Ballesteros, fue capturada al día siguiente en el sector El Cují. Ella sabía del maltrato al que era sometida su hija pero, nunca denunció a su pareja.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025