Desmantelan banda dedicada a gestionar trámites del INTT: Investigan en el SAIME

Este miércoles 12 de marzo, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informó que inició una campaña para acabar con los denominados "gestores de trámites" en el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.
"Dentro del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, una campaña de lucha contra el cobro de peaje y gestores, se ha puesto al frente el propio presidente del organismo. Ya detuvimos a una banda completa en Cagua, otros aquí en Caracas", expresó Cabello en su programa de televisión, Con el Mazo Dando.
Agregó que estas personas se dedicaban a hacer cobros al margen de los organismos del Estado para obtener beneficios económicos. Indicó que es corrupto quien cobra y quien paga bajo estos mecanismos.
"Guerra avisada no mata soldado. No hay gestores que valgan, si en una oficina están aceptando gestores, voy por los jefes de oficina. Porque esa plata no llega al instituto, igual lo estamos haciendo en el Saime", apuntó.
Noticia al Día / VTV