Sábado 04 de octubre de 2025
Al Dia

Destruyen seis hectáreas de marihuana camufladas con un cultivo de frijoles en la Sierra de Perijá

Detalles de ese procedimiento fueron expuestos el jueves por el mayor general Rubén Belzares Escobar, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Zulia, quien precisó que el sembradío estaba enmascarado con cultivo de frijol.

Por José Gregorio Flores

Destruyen seis hectáreas de marihuana camufladas con un cultivo de frijoles en la Sierra de Perijá
Autoridades de la FANB destruyeron seis hectáreas de marihuana en el Zulia. Foto: RRSS.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Efectivos militares adscritos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) lograron destruir una plantación de marihuana que abarcaba seis hectáreas de la Sierra de Perijá, las cuales estaban ocultas con un cultivo de frijoles, según informó el mayor general Rubén Belzares Escobar, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Zulia.

Belzares Escobar igualmente informó que procedieron a la destrucción de mil 500 kilos de marihuana procesada y cuatro viveros de plántulas de donde extraen el referido narcótico. También destruyeron ocho campamentos Tancol (Terroristas Armados, Narcotraficantes Colombianos) con capacidad logística para el sostenimiento de 90 efectivos.

Tal reporte lo ofreció Belzares Escobar al recibir un pase televisivo del ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, quien realizó el jueves un balance la Operación Estratégica Escudo Bolivariano.  

‘’En Venezuela ni hay cultivos, ni hay procesamiento, ni hay lavado de activos, no hay carteles’’, recalcó Padrino López quien se encontraba en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda desde donde también le dio la palabra al mayor general  Juan Ernesto Sulbarán Quintero, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental (Redi), responsable de la Operación Cumanagoto 200.

A su turno, Sulbarán Quintero dijo que las fuerzas militares y policiales están desplegadas en los 15 municipios del estado Sucre a través de 60 Unidades de Reacción Rápida (Urra). 

Entre los frutos de esa operación, Sulbarán Quintero destacó la destrucción de 14 bases logísticas que eran usadas para actividades del narcotráfico. También refirió la retención de 12 embarcaciones, 9 mil litros de combustible y el decomiso de 12 armas de fuego.

Noticia al Día / Con información de Últimas Noticias

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Josué Benjamín esculpe una réplica

Josué Benjamín esculpe una réplica "muy parecida" de la Beata Carmen Rendiles

¡Sin pelos en la lengua y con molleja de sazón!: Los refranes jocosos más utilizados por los maracuchos en la vida cotidiana

¡Sin pelos en la lengua y con molleja de sazón!: Los refranes jocosos más utilizados por los maracuchos en la vida cotidiana

Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia admite la revisión de la sentencia de la expresidenta Áñez

Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia admite la revisión de la sentencia de la expresidenta Áñez

Russell se adueñó de la pole position del GP de Singapur

Russell se adueñó de la pole position del GP de Singapur

Argentina saldrá con todo para su amistoso con la Vinotinto

Argentina saldrá con todo para su amistoso con la Vinotinto

Irán ejecutó a seis personas acusadas de terrorismo

Irán ejecutó a seis personas acusadas de terrorismo

Luis García se somete a segunda cirugía en el codo y se perderá la temporada 2026

Luis García se somete a segunda cirugía en el codo y se perderá la temporada 2026

Sahum otorgó 144 reconocimientos por cursos de Gestión de Medicina Ocupacional y Auxiliar de Radioterapia

Sahum otorgó 144 reconocimientos por cursos de Gestión de Medicina Ocupacional y Auxiliar de Radioterapia

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Las hermanas Jenner destacan en el desfile de Schiaparelli en París

Las hermanas Jenner destacan en el desfile de Schiaparelli en París

Israel afirma que implementará «inmediatamente» la primera fase del plan de Trump

Israel afirma que implementará «inmediatamente» la primera fase del plan de Trump

Corte Suprema autoriza a Trump retirar el TPS a más de 300.000 venezolanos

Corte Suprema autoriza a Trump retirar el TPS a más de 300.000 venezolanos

Alcaldía de Maracaibo recuperó y entregó tres plazas en distintas parroquias de la ciudad

Alcaldía de Maracaibo recuperó y entregó tres plazas en distintas parroquias de la ciudad

Más de 50 agrupaciones se han inscrito en el Festival Maracaibo elige la Gaita del Año

Más de 50 agrupaciones se han inscrito en el Festival Maracaibo elige la Gaita del Año

Grabaron detención de dos presuntos funcionarios en Caracas

Grabaron detención de dos presuntos funcionarios en Caracas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Cada 4 de octubre es el Día de San Francisco de Asís: Patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas

Cada 4 de octubre es el Día de San Francisco de Asís: Patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas

Destruyen seis hectáreas de marihuana camufladas con un cultivo de frijoles en la Sierra de Perijá

Destruyen seis hectáreas de marihuana camufladas con un cultivo de frijoles en la Sierra de Perijá

Águilas anuncia el precio de sus entradas para la temporada 2025-2026 de la LVBP

Águilas anuncia el precio de sus entradas para la temporada 2025-2026 de la LVBP

Unos 76 años esperó José Gregorio Hernández para ser canonizado

Unos 76 años esperó José Gregorio Hernández para ser canonizado

Noticias Relacionadas

Canonización

Josué Benjamín esculpe una réplica "muy parecida" de la Beata Carmen Rendiles

El artista plástico, Josué Benjamín ha realizado una escultura muy parecida a la primera santa venezolana Carmen Rendiles.
Al Dia

Olga Tañón lanzó su nuevo álbum con fusiones musicales que conecta a Puerto Rico con el mundo

El proyecto musical contiene ocho canciones, siete de las cuales son representativas del cancionero popular puertorriqueño
Al Dia

Sano Pecado deleita paladares con una degustación saludable y diferente en Maracaibo

En un evento exclusivo, el establecimiento realizó una exquisita degustación de sus platos, reafirmando su compromiso de ofrecer una experiencia culinaria deliciosa y, a la vez, saludable.
Al Dia

Crónica sobre una velada de jazz donde reinó el espíritu libre

La Compañía Residente Jazz Baralt celebró su primer aniversario, la noche del pasado viernes 3, en la Gran Sala del Teatro Baralt.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025