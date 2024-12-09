Detalles de la tragedia en Haticos donde falleció la joven Estefany López

La mañana de este lunes 9 de diciembre, la tragedia arropó a una familia marabina, cuando un brutal choque dejó sin vida a una joven madre, identificada como, Estefany López.

El accidente vial paralizó la vía principal del sector Haticos, a la altura de la Cervecería Regional, en Maracaibo del estado Zulia.

Trascendió, que una pareja junto a su hija de ocho meses, iban en una moto azul por la referida vialidad, cuando intentaron evadir un hueco y fueron impactados por el conductor de una camioneta Gran Cherokee, así lo dieron a conocer fuentes ligadas a la investigación para Noticia al Día.

El fuerte impacto dejó a la joven de 22 años, muerta en el sitio, mientras que su pareja y la bebé resultaron heridos.

La bebé fue trasladada al Hospital General del Sur, donde fue atendida por los galenos de guardia, quienes pidieron una tomografía para descartar algún derrame interno.

Por su parte, el chofer del vehículo y el motorizado, quedaron detenidos en el comando de la PNB, en el sector 18 de Octubre, para comenzar con las investigaciones del caso.

Se conoció, que la pareja se encontraba realizando unas diligencias por Haticos e iban a buscar a la hija mayor de López al colegio. La víctima residía en el barrio Pomona.

Noticia al Día