Viernes 08 de agosto de 2025
Sucesos

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

Ambos planearon y ejecutaron el asesinato por asfixia de los tres adultos mayores

Por Ernestina García

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Ministerio Público (MP) informó que fue detenida e imputada Xiomara Acirys Amador Grau, quien recientemente fue extraditada desde Colombia. Su detención en Cartagena de Indias se produjo después de que se emitiera una alerta roja de Interpol, mientras realizaba trámites para acogerse al estatuto de protección a migrantes.

El director de la policía científica, Douglas Rico, detalló que Amador Grau es la coautora de un triple homicidio junto a su pareja sentimental, Francisco López. El crimen ocurrió el 21 de agosto de 2015 en la quinta Tounar, ubicada en Prados del Este, Baruta, estado Miranda.

Las víctimas de este atroz crimen fueron Antonio Ramón Rodríguez Villalba (88), Arelys del Valle Rodríguez de Miranda (61) y María Carlota Villalba de Rodríguez (82). Amador Grau trabajaba en la residencia y, aprovechando su posición, presentó a su pareja, Francisco López, con la excusa de ofrecerle trabajo de jardinería. Sin embargo, nunca reveló la relación sentimental que mantenía con él.

Después de cometer el triple homicidio, la pareja huyó a Colombia. Francisco López se encuentra prófugo y es activamente buscado por las autoridades.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

La PlayStation 5 alcanza nuevos horizontes en ventas

La PlayStation 5 alcanza nuevos horizontes en ventas

Íñigo Martínez se une a las filas del Al- Nassr

Íñigo Martínez se une a las filas del Al- Nassr

Estudiantes de LUZ claman por la apertura del comedor en clases de verano

Estudiantes de LUZ claman por la apertura del comedor en clases de verano

Venezuela noqueó a República Checa y alcanza su segundo triunfo en los Juegos Mundiales

Venezuela noqueó a República Checa y alcanza su segundo triunfo en los Juegos Mundiales

Darwin Machís acordó con el UCV FC

Darwin Machís acordó con el UCV FC

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 8 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 8 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 8 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este viernes 8 de agosto

Fiscalía imputará a los asesinos de la joven hallada enterrada en Yaracuy: Estaba embarazada y la estrangularon por no tomarse la píldora

Fiscalía imputará a los asesinos de la joven hallada enterrada en Yaracuy: Estaba embarazada y la estrangularon por no tomarse la píldora

Cada granito cuenta: José Cardozo necesita una operación de corazón con urgencias

Cada granito cuenta: José Cardozo necesita una operación de corazón con urgencias

Yordan Osorio cerca de volver al fútbol venezolano

Yordan Osorio cerca de volver al fútbol venezolano

Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Noticias Relacionadas

Sucesos

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

Ambos planearon y ejecutaron el asesinato por asfixia de los tres adultos mayores
Sucesos

Niños reportados como desaparecidos en Colombia fueron entregados a su madre en Maracaibo

El pasado 24 de mayo, solicitaron permiso para jugar en un parque cercano, pero en lugar de dirigirse al lugar indicado, se trasladaron por cuenta propia hasta la terminal terrestre y abordaron un vehículo con destino a Maicao, en la frontera colombo-venezolana
Sucesos

Fiscalía imputará a los asesinos de la joven hallada enterrada en Yaracuy: Estaba embarazada y la estrangularon por no tomarse la píldora

Fueron identificados como George Rangel y Keiwart Rangel, quienes en el transcurso de los próximos días serán imputados por el delito de femicidio agravado . El alto funcionario explicó que la víctima mantenía una relación sentimental con uno de estos sujetos y que en medio de ese romance quedó embarazada.
Sucesos

Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

Crímenes incompresnsible

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025