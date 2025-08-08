Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

El Ministerio Público (MP) informó que fue detenida e imputada Xiomara Acirys Amador Grau, quien recientemente fue extraditada desde Colombia. Su detención en Cartagena de Indias se produjo después de que se emitiera una alerta roja de Interpol, mientras realizaba trámites para acogerse al estatuto de protección a migrantes.

El director de la policía científica, Douglas Rico, detalló que Amador Grau es la coautora de un triple homicidio junto a su pareja sentimental, Francisco López. El crimen ocurrió el 21 de agosto de 2015 en la quinta Tounar, ubicada en Prados del Este, Baruta, estado Miranda.

Las víctimas de este atroz crimen fueron Antonio Ramón Rodríguez Villalba (88), Arelys del Valle Rodríguez de Miranda (61) y María Carlota Villalba de Rodríguez (82). Amador Grau trabajaba en la residencia y, aprovechando su posición, presentó a su pareja, Francisco López, con la excusa de ofrecerle trabajo de jardinería. Sin embargo, nunca reveló la relación sentimental que mantenía con él.

Después de cometer el triple homicidio, la pareja huyó a Colombia. Francisco López se encuentra prófugo y es activamente buscado por las autoridades.