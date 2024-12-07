Detenida pareja wayuu dedicada a la venta y distribución de drogas en Sinamaica

Militares de la Guardia Nacional Bolivariana, efectuaron la aprehensión en flagrancia de una pareja perteneciente a la etnia wayuu, quienes se dedicaban a la venta y distribución ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la población de Sinamaica, en Guajira.

Los detenidos quedaron identificadas como, Jennifer Carolina Blanco Montiel, de 32 años de edad y Jhoendry Enrique González Loaiza, de 36 años de edad.

Tras labores de inteligencia y con el apoyo de la comunidad, los guardias nacionales lograron la captura y a su vez rodear la vivienda donde habitaban, detectando en uno de los bolsos la cantidad de 37 dosis de marihuana, que arrojó un peso de 35 gramos y 46 dosis de cocaína, con un peso de 13 gramos.

Al momento de realizar una inspección en el inmueble, los efectivos encontraron dos panelas de marihuana.

El caso quedó a orden de la Fiscalía 18° del MP.

Noticia al Dia / Nota de prensa