Detenidas cuatro personas con siete panelas de marihuana en Baralt

Comisiones militares en conjunto con funcionarios de Polibaralt, capturaron a cuatro personas con siete panelas de presunta marihuana, en el sector El Milagro, parroquia Libertador del municipio Baralt, en Zulia.

Los detenidos quedaron identificados como, Derwin Jose Lucena Colmenarez, Anderson Gabriel Infante Salas, Yusneydi Andreina Rodríguez Ynfante y Dilan Daniel Colmenarez Perdomo.

Los efectivos indicaron que a los señalados le incautaron las referidas panelas, un arma de fuego 9 mm, 24 envoltorios de marihuana, 35 papales saborizados con nicotina, una enroladora y tres teléfonos con información de interés criminalístico.

El caso quedó a la orden del MP.

Noticia al Día