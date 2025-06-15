Detenidas cuatro personas involucradas en la golpiza de una jovencita en Portuguesa: Grabaron el hecho y lo subieron a las RRSS

El Fiscal Tarek William Saab ordenó este sábado 14 de junio la detención de cuatro personas involucradas en la golpiza de una muchacha en el estado Portuguesa, hecho que fue grabado en video con varios celulares y luego difundido a través de diversas redes sociales como Instagram y TikTok.

Los aprehendidos quedaron identificados como Moisés Pérez y los adolescentes Y.M.H.A y M.F.U.M de 14 y 15 años de edad, respectivamente, por el delito de lesiones personales. Tras la golpiza, la víctima fue trasladada al hospital por las heridas y contusiones que presentó en su cuerpo.

Estas personas difundieron un video por redes sociales en el que se observa como una adolescente de 13 años ( la cuarta persona detenida) golpea de forma salvaje a una joven de 14 años I.D.C.P. Todos serán imputadas por la Fiscalía de acuerdo a la publicación en Instagram en la cuenta del Ministerio Público.

Noticia al Día / Con información del Ministerio Público