Detenido azote de varios comercios en la zona norte de Maracaibo

Un ratero, de 18 años de edad, identificado como César Andrés González Ipuana, alias “El Pinocho”, fue detenido por oficiales de la Unidad Canina de Polimaracaibo, luego de consumar un robo en un supermercado situado en la avenida 15 (Delicias), parroquia Juana de Ávila, en la zona norte de la ciudad.

Las autoridades consideran que el sujeto es miembro de una banda delictiva de nombre "Los Gualis". Se pudo conocer que "El Pinocho" irrumpió al establecimiento a través del techo y luego de ser descubierto por un oficial de seguridad, huyó en bicicleta con un bolso negro por la avenida 15.

Una comisión de Polimaracaibo se encontraba en la zona y tras conocer la denuncia se activó un cerco policial. El sospechoso fue avistado en la avenida 16 Guajira, frente a Palaima, donde abandonó la bicicleta e intentó huir a pie hacia el Colegio de Médicos del estado Zulia.

La persecución terminó en el cercado perimetral del colegio, donde González Ipuana fue acorralado. Oponiendo resistencia, los funcionarios lograron neutralizarlo. En su poder se encontró un teléfono celular morado con el logo de “Olano Market” como fondo de pantalla y un morral negro con nueve botellas de presuntas bebidas alcohólicas.

González Ipuana, residente de Ciudad Lossada y sin documentación, fue trasladado al Centro de Coordinación Policial y puesto a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de Prensa