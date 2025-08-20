Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), lograron esclarecer en tiempo record el femicidio de Nuvia Indira Perozo Milanes, de 44 años de edad, asesinada el pasado fin de semana por su pareja sentimental cuando se encontraban en una finca ubicada en la urbanización El Safari, municipio Libertador, Valencia, estado Carabobo.

Tras la consumación del hecho, el femicida identificado como Cruz Dennison Rincón Lozano (42), decidió entregarse en la sede del Ministerio Publico de la entidad carabobeña, según informó este miércoles 20 de agosto el comisario Douglas Rico, director general del referido organismo detectivesco mediante una publicación en su cuenta de la red social Instagram.

El alto funcionario explicó que la víctima se encontraba junto a su pareja cuando se originó una discusión entre ellos, en la que Nuvia Indira lo encaró por diversos problemas, tornándose en una discusión acalorada, procediendo el agresor a someterla, sumergiéndola en la piscina donde se bañaban hasta causarle la muerte, para luego huir con una camioneta que posteriormente dejó abandonada, la cual era de su "amada".

Luego que Rincón Lozano evadió la justicia, las autoridades realizaron un cerco en toda la ciudad de Valencia y zonas aledañas para dar con la captura del sujeto, sin embargo, la presión policial hizo que se entregara y confesara en detalle el asesinato de Nuvia Indira Perozo Milanes.

Noticia al Día / Con información de Douglas Rico Instagram