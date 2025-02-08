Detenido gerente de Corpoelec Cabimas por presunto hurto de equipos: Hay más implicados

El fiscal de la República, Tarek William Saab, informó la captura de Aldemis José Hernández Martínez, gerente del Centro de Servicio de Cabimas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) junto a dos personas.

Las otras personas capturadas fueron identificadas como Juan Alejandro Campos Torres, Renny Enrique Gamboa Alcalá, por lo que serán acusados por el delito por apropiación y distracción del patrimonio público, hurto de equipos o instalaciones eléctricas, posesión ilícita de arma de fuego y asociación para delinquir, tipificados en la Ley contra la Corrupción y contra la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.

En el operativo desplegado en la sede de la empresa Mega Constructora, se recuperaron cinco transformadores tipo poste, con capacidades de 50 kVA y 75 kVA, que habrían sido transportados desde el Taller de Transformadores localizado en Maracaibo, estado Zulia.

La detención en flagrancia ocurre posterior a una inspección ejecutada en el Centro de Operaciones Colón, ubicado en el municipio Cabimas, lugar de destino de los transformadores.

El Ministerio Público detalló -mediante su cuenta en la red social Instagram- que Campos y Gamboa, en complicidad con Adelmis Hernández, también sustrajeron compresores y cables trifásicos, implementos vitales para el suministro de electricidad en la entidad occidental.

Noticia al Día / Ministerio Público