Detenido hombre por acosar a una niña de 11 años en Santa Fe II

Yohendry Jesús Quevedo Morillo, fue detenido por el presunto delito de acoso de índole sexual en contra de una niña de 11 años de edad.

La denuncia fue realizada por el padre de la menor, en el Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), adscritos al Centro de Coordinación Policial San Francisco Oeste, quienes detuvieron al hombre de 24 años.



Las autoridades indicaron, que el padre de la niña contó lo sucedido y de inmediato se dirigieron hasta el sector San Fe II del municipio sureño donde ubicaron a Quevedo.



Por disposición de la Fiscalía 33 del Ministerio Público, el detenido quedó bajo custodia en la sede policial.

Noticia al Día / Nota de prensa