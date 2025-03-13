Martes 23 de septiembre de 2025
Sucesos

Detenido hombre por acosar a una niña de 11 años en Santa Fe II

El padre de la menor denunció lo sucedido

Por Greily Nuñez

Detenido hombre por acosar a una niña de 11 años en Santa Fe II
Yohendry Jesús Quevedo Morillo, fue detenido por el presunto delito de acoso de índole sexual en contra de una niña de 11 años de edad.

La denuncia fue realizada por el padre de la menor, en el Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), adscritos al Centro de Coordinación Policial San Francisco Oeste, quienes detuvieron al hombre de 24 años.
 
Las autoridades indicaron, que el padre de la niña contó lo sucedido y de inmediato se dirigieron hasta el sector San Fe II del municipio sureño donde ubicaron a Quevedo.
 
Por disposición de la Fiscalía 33 del Ministerio Público, el detenido quedó bajo custodia en la sede policial.

Noticia al Día / Nota de prensa

Al Dia

Jazz Baralt celebrará un año de su nacimiento el 3 de octubre en Maracaibo

Los Pachin Brothers estrenarán cinco temas de su propia autoría.
Sucesos

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

La información preliminar indica que las llamas consumieron dos unidades de Metrobús
Sucesos

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

El niño se encontraba con sus padres cuando estos comenzaron a hablar frente a la casa de una vecina
Sucesos

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Castillo Peraza conducía su vehículo hacia su lugar de residencia

