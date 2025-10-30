Detenido hombre por ocultar marihuana en un saco de alimento para animales en Apure

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), adscritos al DF-353 (Guasdualito), en coordinación con la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas (URIA-35 Apure), realizaron la aprehensión de un ciudadano involucrado presuntamente en el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo el miércoles 29 de octubre, en el puesto de atención al ciudadano (PAC) La Victoria. Durante la inspección de rutina, los funcionarios detectaron irregularidades en la carga que transportaba, Edwin Darío Sepúlveda Cárdenas.

Luego de la verificación, le incautaron 20 envoltorios de marihuana ocultos dentro de un saco de alimento para animales. El ciudadano se desplazaba desde la República de Colombia con destino a Guasdualito, estado Apure.

El detenido y las evidencias fueron puestos a la orden del fiscal del Ministerio Público con competencia en materia de drogas.

Noticia al Día / Nota de prensa