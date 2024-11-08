Detenido hombre solicitado por homicidio calificado en el Centro de Maracaibo

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), detuvieron a un hombre solicitado por el delito de homicidio calificado.

Los detectives se encontraban desplegados en el Casco Central de Maracaibo, donde realizaron la detención de Amílcar Daniel Acosta Mendoza, 48 años.

El hombre fue verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol) y arrojó un requerimiento por el Juzgado 10° de Control del estado Zulia, por el citado delito.

El detenido quedó a la orden de la oficina que lo requiere.

