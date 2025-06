Detenido integrante del Tren Aragua en Florida

Otro integrante del Tren de Aragua, fue detenido por organismos de seguridad en el condado de Martin en Florida.

El sheriff, John Budensiek, indicó, que el hombre de tan solo 19 años, se la pasaba caminando en la parte trasera de su casa.

«Se trató de un propietario que vio a un individuo en su patio trasero caminando por el malecón vestido completamente de negro y el propietario le iluminó con una linterna, momento en el que corrió de regreso a un vehículo que estaba estacionado cerca de su casa», dijo Budensiek a WPBF 25 News.

Posteriormente, lo detuvieron debido a que no tenía licencia de conducir y lo identificaron como, Wilker Alejandro Gutiérrez Quintero, quien dijo se encuentra en Estados Unidos ilegalmente.

Poco después, el detenido admitió que formaba parte del Tren de Aragua, aunque no quiso decir que estaba haciendo por los patios de las casas.

«Estas bandas no temen la confrontación. Por eso cometen robos en viviendas y robos de alto nivel. No tienen miedo de que los propietarios los encuentren y no tienen demasiado miedo de las fuerzas del orden», explicó Budensiek.

El funcionario destacó que en este momento no pueden bajar la guardia. «Estamos muy atentos a todo el proceso de pensamiento. Si hay uno, es probable que haya más».

Noticia al Día / Caraota Digital