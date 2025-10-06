Lunes 06 de octubre de 2025
Detenido microtraficante con 52 envoltorios de droga en la región Sur del Lago

Militares adscritos al Destacamento 115 (D-115) del Comando de Zona de la GNB N° 11 (CZGNB-11) mediante fuerte trabajo de campo e inteligencia lograron la aprehensión de un ciudadano quién operaba y distribuía en el sector Sorocaima en la referida jurisdicción.

Por José Gregorio Flores

Detenido microtraficante con 52 envoltorios de droga en la región Sur del Lago
Al sujeto detenido le incautaron 52 envoltorios de presunta marihuana en la región Sur del Lago. Foto: RRSS.
Efectivos militares adscritos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) durante labores de patrullaje, lograron la detención de un sujeto dedicado al microtráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la parroquia El batey, municipio Sucre, en región Sur del Lago en el estado Zulia.

Militares adscritos al Destacamento 115 (D-115) del Comando de Zona de la GNB N° 11 (CZGNB-11) mediante fuerte trabajo de campo e inteligencia lograron la aprehensión de un ciudadano quién operaba y distribuía en el sector Sorocaima en la referida jurisdicción.

Tras la requisa efectuada sujeto, la autoridades lograron decomisarle 52 envoltorios de presunta marihuana con un peso aproximado de 0,050 gramos. También tenía en su poder un teléfono celular, una navaja, un yesquero, una balanza digital, un bolso tipo koala y una pipa artesanal.

El ciudadano aprehendido y todo el material incautado fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes.

