Detenido por transitar con cuatro niños en una moto en Cojedes

El fiscal general de la república, Tarek William Saab, informó sobre la aprehensión de un hombre por transitar en su moto con cuatro niños y una mujer.

Indicó, que el señalado, Yoel Caldeira, será imputado por el delito de instigación pública. "Dicho sujeto de manera irresponsable e imprudente conducía un vehículo tipo (moto) con cuatro niños a bordo y una ciudadana, violentando las normas de tránsito y poniendo en riesgo su vida y las de sus acompañantes".

Caldeira fue grabado en una vialidad de Cojedes y el video se hizo viral en las redes sociales, llevando a su búsqueda y captura.

Noticia al Día