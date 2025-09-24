Una mujer denunció a su pareja, identificado como Oscar Enrique Rodríguez Rincón, de 32 años, por agredirla física y verbalmente frente a su hijo de 7 años y por sustraer dinero de su cuenta bancaria sin su permiso.

Tras recibir la denuncia, una comisión policial se dirigió junto a la víctima al Barrio El Buen Vivir, en la calle 177 con avenida 55 del municipio San Francisco del estado Zulia.

Al llegar, los oficiales identificaron a Rodríguez Rincón, quien intentó escapar e ingresar a una vivienda. Sin embargo, los agentes lo alcanzaron en el porche y le ordenaron detenerse.

Se le realizó una revisión corporal, en la cual el detenido afirmó no poseer objetos de interés criminalístico y no se encontró ninguna evidencia. Posteriormente, fue informado de sus derechos constitucionales y detenido. La denunciante fue trasladada a un ambulatorio para su valoración médica, mientras que Rodríguez Rincón fue llevado a un hospital.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que ordenó que se realicen todas las diligencias pertinentes para presentarlo ante los tribunales de justicia.

Noticia al Día/Polisur