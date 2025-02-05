Detenido un "profesor" de bachillerato por mostrar y compartir pornografía a sus alumnos

Un "profesor" de bachillerato fue detenido recientemente tras ser acusado de mostrar y compartir contenido pornográfico con sus alumnos en el liceo Jacinto Gutiérrez, ubicado en el municipio Benítez del estado Sucre. Fue identificado como Delvis Del Jesús Cortez Centeno, de 34 años de edad.

La detención de Cortez Centeno ocurrió en su propia casa, en donde una comisión de uniformados d se presentó para interrogarlo y llevárselo como parte de las primeras investigaciones ya que, al parecer, también se quedaba a solas con algunos de sus estudiantes en un salón de clase.

La denuncia sobre esta situación fue colocada ante las autoridades por la licenciada Ángelis María Carreño, defensora de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la referida municipalidad, tras conversar en detalle con la directora del liceo Jacinto Gutiérrez.

La información que ha trascendido hasta la fecha es que el "profesor" mostraba material pornográfico a sus alumnos e incluso, hablaba abiertamente sobre el tema durante sus horas de clase. También se supo que creó un grupo en una red social a través de la cual compartía imágenes y videos explícitos.

Oficiales de la Policía de Benítez tomaron la denuncia y se trasladaron hasta la residencia del profesor, ubicada en la calle La República de El Pilar. El caso quedó puesto a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Sucre.

Noticia al Día