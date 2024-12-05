Detenidos cuatro jóvenes con droga en Colón

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, detuvieron a tres jóvenes y un adolescente de 17 años, con droga, en el municipio Colón del estado Zulia.

Los primeros capturados fueron Adrián Urdaneta y el adolescente, quienes iban en una motocicleta Empire Ek Xpress, de color gris y sin placa visible, por el sector 20 de Mayo y al ser abordados se les encontró 14 gramos de presunta marihuana.

Ambos manifestaron que la droga se las había entregado Jhesuat David Sandoval, quien se encontraba en la avenida Bolívar, con 20 gramos de marihuana. En medio de las investigaciones, Sandoval indicó que la droga se la distribuía José Gutiérrez.

Los cuatro jóvenes quedaron a la orden del MP.

Noticia al Día