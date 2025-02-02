Detenidos dos hombres por fabricar armas y municiones en Anzoátegui

Funcionarios del CICPC aprehendieron a, Juan Adolfo Delgado Guarega (52), apodado "El Nene" y Yetto Samil Delgado Delgado (26), apodado "El Yetto", por dedicarse a la fabricación de armas y municiones.

El procedimiento se efectuó en el sector Finlandia, parroquia Aragua de Barcelona, en Anzoátegui.

Las autoridades determinaron que El Yetto y El Nene, tenían como modus operandi fabricar armas de fuego y municiones, con la finalidad de comercializarlas a grupos delictivos que hacen vida en la parroquia Aragua de Barcelona, destinadas para perpetrar diversos hechos delictivos que mantienen en zozobra a la comunidad.

Pesquisas de la Policía Científica colectaron como evidencias una Skygo, sin placas visibles; un arma de fuego, tipo escopeta de fabricación industrializada, calibre 16 mm, municiones; un equipo móvil, tres pipas, una pinza, una lija, un pasador tipo tornillo, un trozo de plomo, siete cajas de fósforos y un recipiente de aluminio.

En pro de la seguridad de los venezolanos, los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público del estado Anzoátegui.

Noticia al Día